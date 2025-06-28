Назван самый популярный автомобиль по параллельному импорту

Генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что кроссовер Geely Monjaro стал самым популярным автомобилем, который ввозят в Россию по неофициальным каналам. Помимо Geely Monjaro, которых за последние три года было ввезено около 35 тысяч, спросом в России также пользуются Li Xiang L7 и Toyota Camry.

По словам Целикова, с 2022 года по май 2025 года по схемам альтернативного импорта в страну было ввезено 477 тысяч новых легковых автомобилей. Почти 46 % из них — китайского производства. За ними следуют машины из Японии, Германии и Кореи.