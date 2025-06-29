В пробке к Крымскому мосту скопились больше 500 автомобилей

Днем 29 июня на подъездах к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарского края образовалась большая очередь из автомобилей. Как сообщили в информационном центре по ситуации на автоподъездах к сооружению, в пробке находятся больше 500 машин.

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Очередь формировалась с 9 часов утра и к полудню уже достигла 350 автомобилей, но продолжила расти.

"В очереди со стороны Тамани находится 503 транспортных средств. Время ожидания около часа", - отметили в информационном центре.

При этом, накануне, 28 июня, пробка не превышала 240 автомобилей. В информационном центре рекомендовали компактно складывать вещи и заранее готовиться к проверке перед въездом на Крымский мост. Это позволит быстрее пройти досмотр.

Также отмечается, что со стороны Керчи очереди к мосту нет.