Назван город с самыми безопасными дорогами

Городом с самыми безопасными дорогами является Москва, в ней зафиксирован самый низкий социальный транспортный риск. Об этом в эфире программы «Москва едет» заявил начальник управления Госавтоинспекции столичного главка МВД РФ Александр Быков.

Он отметил, что в Москве продолжаются работы по улучшению дорожной ситуации, в том числе с использованием новых технологий. В частности, речь идет о концепции обзорных мониторинговых камер, которые позволяют в онлайн-режиме фиксировать 13 типов дорожных инцидентов. По словам Быкова, данная система уже позволила снизить количество погибших на треть.