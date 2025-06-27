Назван город с самыми безопасными дорогами
Городом с самыми безопасными дорогами является Москва, в ней зафиксирован самый низкий социальный транспортный риск. Об этом в эфире программы «Москва едет» заявил начальник управления Госавтоинспекции столичного главка МВД РФ Александр Быков.
Он отметил, что в Москве продолжаются работы по улучшению дорожной ситуации, в том числе с использованием новых технологий. В частности, речь идет о концепции обзорных мониторинговых камер, которые позволяют в онлайн-режиме фиксировать 13 типов дорожных инцидентов. По словам Быкова, данная система уже позволила снизить количество погибших на треть.
«Наши горожане имеют возможность и ею пользуются передвигаться по самой безопасной улично-дорожной сети нашего родного города. Дороги столицы являются самыми безопасными в стране и у нас зафиксирован самый низкий социальный транспортный риск», — добавил он.