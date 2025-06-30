В Подмосковье появился полигон для «умных» дорог

В Раменском открылся специализированный полигон для испытаний интеллектуальных транспортных систем. Территория площадью 1 гектар, созданная компанией «М-Телематика», позволит ускорить внедрение новых технологий в дорожную инфраструктуру страны.

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На полигоне воссозданы различные участки дорог, которые можно адаптировать под разные тестовые сценарии. Здесь планируют проверять, как «умные» транспортные решения взаимодействуют с автомобилями на разных скоростях и дистанциях, а также в различных погодных условиях.

Одним из ключевых направлений станет тестирование устройств для «умных» дорог, использующих новые технологии обмена данными. Эти системы смогут передавать информацию даже при отсутствии мобильной и спутниковой связи.

Также на полигоне будут испытывать инновационные системы взимания платы с применением искусственного интеллекта. Они предназначены для выявления нарушителей, которые скрывают номера автомобилей или блокируют GPS-сигналы.