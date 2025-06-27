Мошенники придумали новую схему обмана покупателей машин с пробегом

В России появилась очередная мошенническая схема с «продажей» подержанных машин. Схема слишком правдоподобна, объясняет юрист Шон Бетрозов. Фотографии машин реальные — берутся с досок объявлений, внешность и голос продавца генерирует нейросеть, после чего «дельцы» записывают видео, к которому накладываются комментарии. Всё «по-настоящему». Скан паспорта владельца, СТС и «история машины» — тоже липовые.

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Цель мошенников — вызвать у покупателя доверие через максимальную «прозрачность», когда клиент получает ответ на любой вопрос, видит всё своими глазами, включая документы. Но всё это иллюзия, сгенерированная с помощью технологий искусственного интеллекта. Покупатель, правда, пока об этом не догадывается. И даже после того, как исчезает видео, контакты, чат с обсуждением сделки, объявление о продаже машины, а происходит это сразу после перевода задатка в размере до 20 тысяч, покупатель не верит, что его «развели».

Один из читателей портала «АвтоВзгляд» рассказал, что чуть не попался на такую схему. Что-то в «настоящем» видео его насторожило, а потом он понял, что артикуляция не совпадает со словами «голоса». Бдительный товарищ тут же предложил в чате видеозвонок, но мошенник пустил в ход универсальные объяснения, типа «занят, не могу». Общение прекратилось, но уже на следующий день та же самая машина попалась ему на глаза, но уже с другими контактами.

По словам эксперта, аналогичных историй, но с более грустным концом, становится больше. Кибермошенничество — новая тенденция в преступном мире. В прошлом году МВД РФ зафиксировало 486 тысяч различных кибермошенничеств, ущерб от которых составил 200 миллиардов рублей. Только треть пострадавших обратились в полицию. Раскрываемость преступлений — 23%.

Обращений по «машинам-призракам» всё больше с каждым новым месяцем, говорит Бетрозов. Они все, как «под копирку»: живое видео, спокойный и уверенный голос, документы «как из МФЦ», но ни машины, ни продавца не существует. Шансов доказать просто даже факт разговора в чате практически никаких, объясняет эксперт.