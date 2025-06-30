Представлен Mini в исполнении легендарного дизайнера Jaguar и Aston Martin

Компания David Brown Automotive давно прославилась эффектными модернизациями классического Mini, однако на сцену выходит новый британский игрок, готовый побороться за внимание поклонников ретро-дизайна. Речь о студии Callum, основанной в 2019 году прославленным дизайнером Яном Каллумом, ранее работавшим над автомобилями Ford, Aston Martin и Jaguar.

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Его новый проект — это современное прочтение Mini пятого поколения, выпущенного еще до эпохи BMW. Вдохновением послужила версия Sportspack, а над возрождением культового хэтчбека Каллум трудился в тандеме с кузовным ателье Wood and Pickett. Первый экземпляр заказал британский топ-модель и креативный директор Дэвид Ганди. Автомобиль выделяется расширенными колесными арками и новым обвесом с переработанными передним и задним бамперами. Завершают образ обновленные пороги и измененная задняя часть.

Однако визуальные изменения — не только ради стиля. По словам Каллума, кузов был адаптирован и под улучшение аэродинамики и охлаждения. Кузов окрашен в элегантный оттенок антрацитового металлика, а модернизированные фары спереди и сзади придают классическому силуэту современный штрих. Автомобиль «обут» в эксклюзивные 13” легкосплавные диски, разработанные специально для этой модели, и оснащён усиленными тормозами с вентилируемыми дисками диаметром 8,4”. Подвеска с дорожной настройкой обеспечивает более мягкий и комфортный ход.

Интерьер Mini сохраняет атмосферу ретро, но при этом предлагает актуальные технологии — центральное место занимает сенсорная мультимедийная система. Обивка из рыжевато-коричневой кожи, изящные металлические детали и деревянная панель приборов создают по-настоящему премиальный антураж. По словам создателей, салон стал значительно тише, чем у оригинального автомобиля.

Под капотом скрывается заново собранный 1,3-литровый двигатель мощностью 110 л.с, что почти вдвое превышает характеристики базовой версии (63 л.с.). Также была усилена механическая коробка передач, чтобы справляться с возросшей отдачей обновленного четырехцилиндрового мотора (в оригинале он имел объем 1275 см3).

С учетом индивидуальной сборки и широкого спектра модификаций, цена подобного эксклюзива впечатляет — примерно $102,000, и это без учета дополнительных опций. Но за эти деньги покупатель получает не просто автомобиль, а уникальный экземпляр, второго такого больше не будет.