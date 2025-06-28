Автомобильная компания Kia зарегистрировала два товарных знака на электромобили для продаж в России, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

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Заявки поданы на модели «KIA EV7» и «KIA EV9», их правообладателем является «Киа Корпорейшн». Марки были зарегистрированы в сентябре 2024 и июне 2025 года.

Уточняется, что под этими знаками компания может продавать в России спортивные авто, электромобили, фургоны, грузовики, автобусы, а также запчасти.

В апреле агетство «Ёнхап» сообщало, что южнокорейский автопроизводитель Kia запланировал вернуться на российский рынок в 2025 году. В обновленном плане бренда указано, что компания включила Россию в план продаж.

После этого представитель Hyundai Motor Group заявил, что конгломерат не объявлял и не планировал возобновление продаж автомобилей Kia в России в 2025 году, слухи об этом стали результатом неверной интерпретации планов компании местными СМИ.