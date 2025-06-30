КамАЗ представил новый модельный ряд своих тягачей

В рамках специализированной международной выставки коммерческих автомобилей и автобусов «Komtrans + BUSexpo Astana», которая прошла в столице Казахстана 25–27 июня, российский автопроизводитель КАМАЗ представил два своих новых тягача: КАМАЗ-54902 и КАМАЗ-65659.

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Хоть обе модели уже доступны в России, но для компании эта выставка стала хорошей возможностью заявить о себе на рынке Казахстана. Представленная КАМАЗом линейка включает различные модели: магистральные, транспортные, полноприводные, среднетоннажные и тяжелые. Таким образом, представленные в Астане машины принадлежат к одному модельному ряду, но предназначены для разных задач. Несмотря на разную специализацию, все они принадлежат к одному модельному ряду.

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