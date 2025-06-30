Tesla пригласила специалиста из проекта беспилотных такси GM

В Tesla снова кадровые перестановки. Компания потеряла сразу двух важных руководителей, но также пригласила нового специалиста из закрывшегося проекта беспилотных такси от General Motors.

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По данным Forbes и CNBC, Илон Маск уволил Омеда Афшара, который отвечал за операции Tesla в Северной Америке и Европе. Афшар работал в компании с 2017 года и считался близким соратником Маска. Его увольнение произошло на фоне падения выручки от автомобильного направления на 20% по сравнению с прошлым годом.

Также Tesla покинул Милан Ковач, вице-президент и руководитель проекта робота-гуманоида Optimus. Он заявил, что уходит, чтобы больше времени проводить с семьёй. Маск поблагодарил его за работу.

Однако компания усилила команду, наняв Генри Куанга, бывшего руководителя отдела автономных технологий в Cruise — дочерней компании GM, которая недавно прекратила работу. В Tesla он теперь занимает должность директора по ИИ и обучению для автопилота. Судя по LinkedIn, он начал работу в мае.