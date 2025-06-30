Ferrari представила новое гоночное купе 296 GT3 Evo
Суточный марафон «24 часа Спа» стал местом премьеры обновлённого купе Ferrari 296 GT3 Evo, базовая версия которого была представлена на этой же гонке в 2022 году. По итогам трёх лет в гонок итальянская компания собрала необходимый набор данных, которые позволили улучшить победосный автомобиль.
600-сильный 3,0-литровый турбомотор V6 и 6-ступенчатая секвентальная коробка передач остались прежними, но были скорректированы настройки мотора и передаточные числа трансмиссии. Ключевые изменения коснулись аэродинамики — переработанные кузовные панели увеличили прижимную силу и охлаждение агрегатов, в первую очередь тормозов. Кинематика передней и задней подвески была изменена с целью снижения нагрузки на компоненты и повышения надёжности, облегчения настроек и обслуживания. В салоне основные доработки затронули систему кондиционирования, которая стала эффективнее.
В гонках Ferrari 296 GT3 Evo дебютирует в 2026 году, а для команд, эксплуатирующих Ferrari 296 GT3, будет предложен комплект деталей, позволяющих обновить имеющуюся машину для усовершенствованной модификации.