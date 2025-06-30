Редчайший Bentley выставлен на продажу в Москве за ₽13,2 миллиона

Mulliner занимается созданием эксклюзивных автомобилей, и этот экземпляр не исключение. Он — один из нескольких десятков, вошедших в серию. Малый тираж и уникальность каждого автомобиля сделали Arnage T-24 мечтой многих коллекционеров.

© Quto.ru

Менее трёх десятков таких Bentley были произведены и поставлены в США, ещё менее 20 – в Великобританию и Европу.

Arnage T-24 сочетает в себе строгий роскошный дизайн и спортивные характеристики. Под капотом — 6,8-литровая V-образная «восьмерка» мощностью 457 лошадиных сил с двумя турбокомпрессорами. Максимальная скорость автомобиля — 270 километров в час, за 5,5 секунды он разгоняется до 100 километров в час.

Экстерьер автомобиля отсылает к гоночной истории марки Bentley. Агрессивный дизайн воздухозаборников на передних крыльях напоминает решётки все той же модели Speed 8 – по задумке дизайнеров, он должен придавать Arnage T-24 хищные «акульи» очертания. Над вентиляционными отверстиями расположена эмблема с цифрой 24, стилизованной под призовой номер знаменитой гонки.

© Пресс-служба Авито Авто

© Пресс-служба Авито Авто

© Пресс-служба Авито Авто

На приборной панели и дверных картах видны вставки из углеродистого волокна, которое использовалось для создания шасси и корпуса победившей на Le Mans модели Sрееd 8. На центральной консоли закреплён шильдик, напоминающий о гонке, которой посвящён автомобиль.

Сообщается, что машина эксплуатировалась крайне бережно. Выезды совершались исключительно для поддержания всех систем в должном состоянии, отсюда и её идеальное состояние.