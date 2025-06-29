В России появился очень интересный семейный автомобиль Kia по приятной цене

На российском рынке начались продажи новых семейных микровэнов Kia, которые носят название Ray. Доступны они только под заказ, стартовая цена составляет 2 074 000 рублей.

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По информации с одного из сайтов объявлений, оформить заказ на Kia Ray можно во Владивостоке. Цены на доставку варьируются: одна компания предлагает доставку за 2 074 000 рублей, в то время как другие оценивают привоз в 2 261 572 рубля и 2 390 000 рублей соответственно. Все указанные суммы являются ориентировочными и будут зависеть от курса валют на момент заказа. Предлагаемые комплектации являются богатыми.

Внутри автомобиля предусмотрен салон, отделанный кожей, сиденья цвета слоновой кости, цифровая приборная панель с диагональю 4,2 дюйма, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, полностью светодиодные фары, подогрев и вентиляция передних сидений, электронный «ручник», кожаный мульти-руль, кнопка запуска двигателя, круиз-контроль с системой удержания в полосе и другие удобства.

Под капотом Kia Ray располагается 1,0-литровый бензиновый двигатель MPI мощностью 76 лошадиных сил, работающий в паре с четырехступенчатым автоматом и передним приводом. Эта модель построена на «растянутой» платформе хэтчбека Picanto, размеры которой одинаковы (длина – 3595 мм), но кузов Ray имеет оригинальные формы с высотой 1700 мм, с одной стороны он оборудован сдвижной дверью для пассажиров, а с другой – распашной.