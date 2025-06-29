Очереди на подходах к Крымскому мосту сократились до 209 машин
Количество машин в очередях на подходах к Крымскому мосту сократилось до 209, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.
"В очереди со стороны Тамани находится 209 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении по состоянию на 21:00 мск.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
По состоянию на 15:00 мск сообщалось, что 1075 автомобилей ожидают в очереди на подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи.