Очереди на подходах к Крымскому мосту сократились до 209 машин

Количество машин в очередях на подходах к Крымскому мосту сократилось до 209, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 209 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении по состоянию на 21:00 мск.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

По состоянию на 15:00 мск сообщалось, что 1075 автомобилей ожидают в очереди на подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи.