Электромобили Xiaomi стали тесно интегрированы с устройствами Apple

Xiaomi представила свой новый электромобиль YU7 и вместе с ним — обновления программного обеспечения с расширенной поддержкой устройств Apple.

© Ferra.ru

Теперь автомобили Xiaomi, включая SU7 и YU7, можно разблокировать с помощью цифрового ключа на iPhone, если он поддерживает технологию UWB. Более того, владельцы iPhone смогут удалённо управлять функциями машины, например, включать кондиционер до посадки в салон.

Глубокая интеграция с iOS также включает возможность использовать Action Button на iPhone для управления автомобилем, а фирменное приложение Xiaomi Auto теперь поддерживает функции Dynamic Island. Кроме того, улучшена поддержка Apple Music, а для запуска CarPlay потребуется ввод PIN-кода.

Компания не забыла и об Apple Watch. Умные часы позволяют управлять рядом функций в автомобиле, а для пассажиров предусмотрена возможность установки iPad на задние сиденья.