На МКАД внедорожник попал в ДТП и загорелся

Внедорожник попал в ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), в результате чего он загорелся. Об этом сообщается в Telegram-канале «RT на русском».

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Как пишет канал, по предварительной информации, автомобиль врезался в поливочную машину на участке между Ленинградским и Волоколамским шоссе.

Официальной информации еще не поступало. О пострадавших пока не сообщалось.

До этого стало известно, что на МКАД водитель легкового автомобиля боком врезался в самосвал, когда на высокой скорости маневрировал между грузовиками.

Авария произошла на 96-м километре МКАД 30 мая 2025 года. На кадрах с камер наблюдения видно, что легковой автомобиль движется в правом ряду среди грузовиков. Водитель заметил впереди бензовоз и начал тормозить, а затем попытался его объехать. Во время маневра он не справился с управлением: автомобиль сместился вправо к отбойнику, затем в обратную сторону и правым бортом врезался в кузов самосвала, который двигался во втором ряду.

Ранее мотоцикл разорвало на части после столкновения с кроссовером в Москве.