В России закроется до трети таксопарков

До трети таксопарков уже в следующем году могут уйти с рынка из-за низкой окупаемости бизнеса — в настоящее время доходность таксопарков сократилась с 16 до 6%. Это приведет к скачку цен на перевозки, сообщают «Известия».

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Уже в течение года с рынка могут уйти до 20% таксопарков, а до конца 2026 года возможно сокращение числа перевозчиков еще на 10%. В первую очередь сокращение настигнет молодые автопредприятия, открывшиеся три года назад на волне спроса на такси.

Уже сейчас на отрасль влияет ужесточение регулирования, которое сокращает число водителей. Рынок за период 2022−2023 годов потерял до 20% кадров, прогнозируемый отток из отрасли до середины 2026-го составит дополнительно 10%.

Кроме того, парки перестали обновлять транспорт из-за существующих ставок лизинга. На рынок влияет и низкая рентабельность китайских автомобилей, которые уже через полтора года эксплуатации требуют дорогостоящего ремонта.

По словам представителя Multi taxi, отрасли необходимы спецпрограммы лизинга с господдержкой и разработка таксомоторных версий автомобилей с упором на ресурс, например Lada с классическим «автоматом». Только в таком случает можно избежать негативного сценария, заключает эксперт.

Ранее в Общественном совете по развитию такси подсчитали, что рост стоимости поездок может составить порядка 30%. К повышению тарифов на таксомоторные перевозки приведет необходимость заменить автопарк после вступления в силу с 1 марта 2026 года закона о локализации машин для такси. Согласно документу, таксисты смогут использовать только автомобили, собранные на территории России.