На севере столицы изменится схема движения

С 1 июля в районе Дубнинской улицы и Дмитровского шоссе на севере Москвы изменится схема движения. Благодаря этому улучшатся условия проезда автобусов и автомобилей.

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Так, на улице Летчика Осканова — на участке от Дмитровского шоссе до Дубнинской улицы — появится встречная полоса для движения городского транспорта. Это позволит жителям районов Западное Дегунино, Бескудниковский, Отрадное, Южное Медведково и Бабушкинский быстрее добираться до станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).

В связи с изменениями отменят правый поворот с улицы Лётчика Осканова на Дмитровское шоссе в сторону области. Схема движения на участке от Дмитровского шоссе до Проектируемого проезда № 2236 станет двусторонней. Теперь с Дубнинской улицы можно будет напрямую выехать на Дмитровское шоссе в сторону области. Перепробег составит около 350 метров.

Кроме того, водители повернут налево из Проектируемого проезда № 2236 на Дубнинскую улицу и сразу попадут на Дмитровское шоссе в направлении области. А если продолжить движение прямо, можно будет выехать на шоссе в сторону центра.

Эти изменения улучшат условия движения как для пассажиров городского транспорта, так и для автомобилистов.

Водителям рекомендуется внимательно следить за дорожными знаками и заранее ознакомиться с обновленной схемой движения.

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