Названы пять самых дешевых внедорожников, продающихся в России

Составлен список самых доступных полноприводных автомобилей на российском рынке на конец июня 2025 года. Первое место заняла Lada Niva Legend. Трехдверный классический внедорожник предлагается по цене от 1 059 000 рублей с постоянным полным приводом в базовой комплектации.

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Под капотом находится проверенный временем 1,7-литровый двигатель мощностью 83 лошадиные силы, работающий с механической коробкой передач. Дорожный просвет в 200 мм и полный привод делают эту модель привлекательной, несмотря на скромное оснащение, сообщают "Автоновости дня".

На втором месте - Lada Niva Travel. Цены начинаются от 1 314 000 рублей. Автомобиль отличается увеличенным до 220 мм дорожным просветом и расширенным списком опций: в активе у машины обогреваемые зеркала, светодиодные задние фонари, буксировочные проушины и пластиковая защита днища. Двигатель здесь такой же, как у Lada Niva Legend - 1,7 литра и 80 лошадиных сил. Почетную третью строчку списка занял УАЗ "Хантер", стоимость которого стартует с отметки в 1 510 000 рублей. Внедорожник оснащён 2,7-литровым двигателем мощностью 112 лошадиных сил.

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Четвертое и пятое место в рейтинге заняли УАЗ "Патриот" и Dongfeng DFSK ix7 с ценами в 1,68 и 3 млн соответственно.

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