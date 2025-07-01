Hongqi представил HS3 PHEV с увеличенным запасом хода

Hongqi начала продажи обновлённого кроссовера Hongqi HS3 PHEV на внутреннем рынке. Речь идёт о версии 2025 модельного года, стоимость которой на китайском рынке эквивалентна примерно 1,55 миллиона рублей.

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Гибридный кроссовер получил обновление, в рамках которого инженеры Hongqi оснастили модель более мощным электрическим двигателем. Теперь его отдача достигает 228 лошадиных сил.

После модернизации запас хода Hongqi HS3 PHEV в полностью электрическом режиме увеличился до 117 километров по китайскому циклу CLTC. При использовании гибридной установки максимальный пробег вырос до 1420 километров, что стало возможным благодаря последним доработкам. В сравнении с предыдущей версией, запас хода увеличился более чем на 300 километров.

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