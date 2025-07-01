GAC начал продажи в России кроссовера Dragon

Китайский производитель объявил старт продаж новой версии флагманского кроссовера GS8 под названием Dragon. Как сообщается в релизе, поступившем в редакцию Quto.ru, новинка обзавелась гибридной силовой установкой, а также рядом внешних доработок.

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От других вариантов исполнения топовую версию отличают другой бампер, решётка радиатора с рисунком «чешуя дракона» и модернизированная оптика. Задний бампер также обновлён, на нём появился диффузор, также гибрид можно узнать по 20-дюймовым колесным дискам с логотипом, который остается неподвижен во время движения.

Под капотом модели установлена гибридная силовая установка суммарной отдачей 427 сил. В её состав входят 2,0-литровый бензиновый наддувный двигатель и трансмиссия THS (Toyota Hybrid System). Разгон с места до «сотни» занимает 6,9 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,8 литров бензина на 100 км пути.

Оснащение машины включает в себя сервисы Яндекс Авто, приложение VK Музыка, медиасистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также голосовым управлением. В салоне смогут разместиться до шести человек, а на втором ряду сидений установлены «капитанские» кресла.

Продажи GAC GS8 Dragon стартовали на российском рынке с 1 июля 2025 года по цене от 5 399 000 рублей. Первые сто покупателей автомобиля получат в подарок брендированный автохолодильник и сертификат на бесплатное техобслуживание в течение первого года эксплуатации.