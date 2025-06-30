Эксперты предупредили о росте цен на такси в 30–40 процентов

Новый закон о локализации автомобилей в таксопарках может существенно повысить стоимость поездок и самих машин, предупреждают эксперты. По словам главы Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, при сохранении нынешних требований тарифы могут вырасти на 30–40 процентов. В агрегаторе «Максим» также считают, что отечественные автомобили без конкуренции начнут резко дорожать.

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Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что часть водителей не сможет позволить себе покупку нового автомобиля, что приведет к их уходу из профессии. Это, в свою очередь, вызовет дефицит машин, рост цен и увеличение времени ожидания. Аналитики при правительстве РФ уже прогнозируют уход до половины водителей из отрасли в течение ближайших пяти-семи лет.

В компании «Максим» также предостерегли, что часть самозанятых таксистов может перейти в нелегальный сектор, чтобы избежать новых требований. Особенно остро проблема затронет регионы Сибири и Дальнего Востока, где рынок легальных перевозок и так невелик — он может сократиться до минимума.

Официальный перечень допустимых к использованию автомобилей появится только к концу года, но, как пишут источники «Коммерсанта», уже сейчас понятно, что под критерии подходят лишь машины «АвтоВАЗа», УАЗа, «Москвичи» и китайские бренды, собираемые в России. Именно «АвтоВАЗ», по мнению экспертов, стал главным лоббистом закона, в то время как таксисты и пассажиры окажутся в числе проигравших, передает «Коммерсантъ».

Компания «АвтоВАЗ» в рамках ПМЭФ показала машину Lada Aura, предназначенную для российского сервиса такси. Дело в том, что с 1 марта 2026 года вступит в силу закон, ужесточающий требования к локализации используемых в такси автомобилей. Как это скажется на сфере и пассажирах — в материале «Вечерней Москвы».