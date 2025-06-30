Эксперты предупредили о росте цен на такси в 30–40 процентов

Эксперты предупредили о росте цен на такси на 30–40 процентов
Новый закон о локализации автомобилей в таксопарках может существенно повысить стоимость поездок и самих машин, предупреждают эксперты. По словам главы Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, при сохранении нынешних требований тарифы могут вырасти на 30–40 процентов. В агрегаторе «Максим» также считают, что отечественные автомобили без конкуренции начнут резко дорожать.
Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что часть водителей не сможет позволить себе покупку нового автомобиля, что приведет к их уходу из профессии. Это, в свою очередь, вызовет дефицит машин, рост цен и увеличение времени ожидания. Аналитики при правительстве РФ уже прогнозируют уход до половины водителей из отрасли в течение ближайших пяти-семи лет.
В компании «Максим» также предостерегли, что часть самозанятых таксистов может перейти в нелегальный сектор, чтобы избежать новых требований. Особенно остро проблема затронет регионы Сибири и Дальнего Востока, где рынок легальных перевозок и так невелик — он может сократиться до минимума.
Официальный перечень допустимых к использованию автомобилей появится только к концу года, но, как пишут источники «Коммерсанта», уже сейчас понятно, что под критерии подходят лишь машины «АвтоВАЗа», УАЗа, «Москвичи» и китайские бренды, собираемые в России. Именно «АвтоВАЗ», по мнению экспертов, стал главным лоббистом закона, в то время как таксисты и пассажиры окажутся в числе проигравших, передает «Коммерсантъ».
Компания «АвтоВАЗ» в рамках ПМЭФ показала машину Lada Aura, предназначенную для российского сервиса такси. Дело в том, что с 1 марта 2026 года вступит в силу закон, ужесточающий требования к локализации используемых в такси автомобилей. Как это скажется на сфере и пассажирах — в материале «Вечерней Москвы».