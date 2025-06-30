Новый Renault Logan выставили на продажу по цене Granta

В ходе мониторинга классифайдов "Российской газете" удалось обнаружить в продаже Renault Logan 2015 года выпуска, двигатель которого едва прошёл "обкатку".

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Бежевый десятилетний седан выпущен на АвтоВАЗе и оснащён 102-сильным атмосферником 1,6 литра и механической коробкой передач. Автомобиль представлен в самой бедной комплектации - без кондиционера, на "штампах" с колпаками, но есть центральный замок, подушка безопасности водителя и передние ЭСП.

Владелец заявляет, что автомобиль не видел зимы, да и в остальные сезоны эксплуатировался крайне редко, поэтому "Логан" пребывает в состоянии нового авто.

Цена за "капсулу времени" из Москвы - 850 000 рублей.

На прошлой неделе "РГ" рассказывала о появлении у Lada Granta новой комплектации Standart Plus за 829 тысяч рублей, которая отличается от самой бюджетной версии седана наличием водительского эйрбега.