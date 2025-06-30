Пикап Ram Heavy Duty появился в двух новых версиях

Полноразмерный грузовик американской марки освежили до 2026 модельного года, в гамме Ram 2500 появились исполнения Black Express и Warlock.

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Бренд Ram, принадлежащий автогиганту Stellantis, представил тяжеловеса Ram 2500 Heavy Duty (HD) актуального пятого поколения в 2019 году. До планового рестайлинга модель добралась в начале 2025 года: пикапу подправили оформление передней части, изменили дизайн колёсных дисков, а ещё модернизировали расположенный под капотом турбодизель Cummins объёмом 6,7 литра. Теперь грузовик освежили до 2026 модельного года.

Полноразмерный пикап освежили за счёт появления двух новых версий – 2500 Black Express и Warlock, в основу обеих легло стартовое исполнение Tradesman. На американском рынке стартовая цена первого варианта составляет 53 735 долларов (эквивалентно примерно 4,22 млн рублей по текущему курсу), второго – 57 165 долларов (около 4,49 млн рублей). Дилеры в США уже начали принимать заказы на новинки, первые покупатели получат свои грузовики в третьем квартале текущего года.

В списке особенностей внешности Ram 2500 Heavy Duty Black Express числятся: окрашенные в цвет кузова бамперы и рамка решётки радиатора, «спортивный» капот с дополнительными воздухозаборниками, наружные зеркала с электроприводом, чёрные трубчатые подножки на боковинах, а также 20-дюймовые колёсные диски чёрного цвета.

Этот большой пикап доступен с двумя вариантами длины грузового отсека, а также с задним, либо полным приводом. Автомобиль снабдили передними и задними датчиками парковки. В салоне с тканевой обивкой сидений предусмотрено ковровое напольное покрытие.

В свою очередь Ram 2500 Heavy Duty Warlock предлагается только с полным приводом, оригинальными 20-дюймовыми колёсными дисками, обутыми в комплект внедорожной 34-дюймовой резины Goodyear Duratrac A/T. Этому исполнению положены: задний дифференциал с защитой от пробуксовывания, амортизаторы Bilstein, адаптированные для использования на асфальте и бездорожье, а также помощник при движении на спуске.

В списке визуальных отличий этого исполнения грузовика числятся: бамперы из неокрашенного пластика, аналогичные накладки на колёсные арки, полностью чёрная массивная радиаторная решётка (включая рамку), а также наклейка на боковине с названием версии. В салоне Ram 2500 HD Warlock предусмотрены «всепогодные» напольные коврики.

Для обеих версий грузовика стандартным является 411-сильный двигатель Hemi V8 объёмом 6,4 литра, его максимальный крутящий момент равен 581 Нм крутящего момента. Опционально доступен модернизированный турбодизель Cummins объёмом 6,7 литра, его отдача составляет 436 л.с. и 1458 Нм. Оба варианта работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, в линейку «младшего брата» – Ram 1500 – недавно вернулся 400-сильный двигатель Hemi V8 объёмом 5,7 литра (максимальный крутящий момент – 555 Нм).