Duster станет электрокаром и сохранит полный привод

ЕС и Великобритания собираются запретить машины с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, и автопроизводители постепенно готовятся к этой дате, переводя свои бестселлеры на электричество. Так, Dacia готовит EV-версию каждой модели в своей линейке. Не избежит этой участи и Duster.

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По словам главного исполнительного директора марки Дени Ле Вота, работа над электрическим Duster уже идет, и он будет представлен в срок.

Duster без ДВС построят на платформе CMF-B EV (она же AmpR Small), которую он разделит с Renault 5 и 4, а также со всеми будущими электрическими Dacia. Это, по сути, та же CMF-B, на которой базируется нынешний Duster, но адаптированная под электропривод. Архитектура позволяет размещать электромотор и на передней, и на задней осях, что Renault недавно продемонстрировала на примере концепт-кара 4 Savane 4×4. Значит, Duster EV может сохранить опцию полного привода, как у «топливного» кроссовера.

Впрочем, Duster-электрокар не заменит Duster с ДВС — по крайней мере, не сразу. Последний останется в строю и после 2030 года и будет продаваться параллельно с полностью «зеленым» вариантом.

В ближайшем будущем Dacia планирует добавить актуальному Duster новую гибридную топ-версию с электромотором сзади. Полноприводный бензин-электрический кроссовер сможет посоперничать с Jeep Avenger 4xe.

Также румынская марка выпустит пару новинок С-сегмента, которые в ее линейке расположатся рядом с Bigster. Они появятся к 2027 году, а потому наверняка будут изначально оснащены ДВС.