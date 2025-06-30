Назван самый продаваемым автомобиль в мире

Согласно отчёту JATO Dynamics, который публикует портал CarBuzz, японский кроссовер Toyota RAV4, также известный как Wildlander на некоторых рынках, стал самым популярным автомобилем в мире в 2024 году. Ранее эту позицию занимала Tesla Model Y.

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В США Toyota RAV4 также лидирует по продажам, обойдя пикап Ford F-150.

Всего за 12 месяцев прошлого года мировые реализации кроссовера составили 1 187 000 автомобилей, что на 11% больше, чем в 2023 году. В это же время показатели Tesla Model Y снизились на 3% и составили 1 185 000 автомобилей.

Специалисты обращают внимание на то, что падение спроса на Tesla Model Y связано с общим снижением интереса к электромобилям в некоторых регионах.

Кроме RAV4 в десятку самых популярных моделей вошли ещё четыре автомобиля Toyota: Corolla Cross, Corolla Sedan, Hilux и Camry. Единственным электромобилем кроме Tesla Model Y оказалась Model 3. Также в списке лидеров - Honda CR-V, Ford F-150 и китайский BYD Qin.

Ранее "РГ" рассказывала о том, почему россияне избавляются от Toyota и Kia.