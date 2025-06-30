Глава «Автостата» заявил о максимальных за пять лет скидках на машины

Из-за избытка новых автомобилей у российских дилеров на них действуют максимальные за последние пять лет скидки. Об этом в понедельник, 30 июня, заявил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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Эксперт отметил, что основной причиной масштабных скидок на автомобили является переполнение складов дилеров. По его данным, на складах скопилось около 470–480 тысяч машин 2023–2024 годов выпуска.

Целиков подчеркнул, что это значительный объем, и выразил мнение, что подобная тенденция сохранится и дальше. Эксперт отметил, что участники рынка уже осознали текущую ситуацию и начали корректировать производственные и импортные планы.

— Сами скидки будут всегда. Просто через некоторое время они начнут уходить на менее интересные модификации и модели. Ну и, конечно, размер дисконта тоже может сокращаться, — заявил Сергей Целиков в разговоре с «РБК Авто».

Автоэксперт Максим Ракитин рекомендовал желающим приобрести автомобиль мониторить цены и следить за новостями о резком сокращении стоимости. Также эксперт посоветовал узнавать о льготных кредитных ставках у некоторых производителей для определенных категорий населения.