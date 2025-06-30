Названа самая популярная машина у российских бумеров и зумеров

Lenta.ru

Самой востребованной машиной у российских бумеров и зумеров оказался отечественный бюджетный седан Lada Granta. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков портала «Авто.ру».

Названа самая популярная машина у российских бумеров и зумеров
© РИА Новости

Эксперты проанализировали вкусовые предпочтения представителей различных поколений за первую половину 2025 года. По итогам исследования выяснилось, что повышенный интерес к Granta за отчетный период проявили как российские бумеры (поколение людей, родившихся в период с 1945 по 1964 годы), так и зумеры (поколение с 1997 по 2010 год).

В качестве одной из причин высокого спроса на этот седан у пожилых и молодых россиян эксперты назвали относительно низкую стоимость Granta в сравнении с иностранными конкурентами. Так, на официальном сайте Lada цена на автомобиль начинается от 749,9 тысячи рублей. Подержанную же версию можно приобрести еще дешевле. Кроме того, бумеров в Granta привлекает «простота в обслуживании». По этой причине в их топе, помимо этой модели, также оказались Vesta, классическая 2107 и «Нива».

Vesta и Granta стабильно входят в список самых продаваемых в России автомобилей. Несмотря на это, в «АвтоВАЗе» все чаще говорят о риске обрушения продаж своих машин на внутреннем рынке. Представитель отечественного концерна, в частности, ранее не исключил, что по итогам июня 2025 года реализация Lada в РФ просядет на 30-35 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Негативная динамика затронет не только российских, но и иностранных производителей. По итогам этого года участники рынка ожидают сокращение продаж в среднем на 10-25 процентов. Главными причинами они называют регуляторное повышение утильсбора, жесткую денежно-кредитную политику Центробанка и общее удорожание автомобилей в РФ.