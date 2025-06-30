Названа самая популярная машина у российских бумеров и зумеров

Самой востребованной машиной у российских бумеров и зумеров оказался отечественный бюджетный седан Lada Granta. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков портала «Авто.ру».

Эксперты проанализировали вкусовые предпочтения представителей различных поколений за первую половину 2025 года. По итогам исследования выяснилось, что повышенный интерес к Granta за отчетный период проявили как российские бумеры (поколение людей, родившихся в период с 1945 по 1964 годы), так и зумеры (поколение с 1997 по 2010 год).

В качестве одной из причин высокого спроса на этот седан у пожилых и молодых россиян эксперты назвали относительно низкую стоимость Granta в сравнении с иностранными конкурентами. Так, на официальном сайте Lada цена на автомобиль начинается от 749,9 тысячи рублей. Подержанную же версию можно приобрести еще дешевле. Кроме того, бумеров в Granta привлекает «простота в обслуживании». По этой причине в их топе, помимо этой модели, также оказались Vesta, классическая 2107 и «Нива».

Vesta и Granta стабильно входят в список самых продаваемых в России автомобилей. Несмотря на это, в «АвтоВАЗе» все чаще говорят о риске обрушения продаж своих машин на внутреннем рынке. Представитель отечественного концерна, в частности, ранее не исключил, что по итогам июня 2025 года реализация Lada в РФ просядет на 30-35 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Негативная динамика затронет не только российских, но и иностранных производителей. По итогам этого года участники рынка ожидают сокращение продаж в среднем на 10-25 процентов. Главными причинами они называют регуляторное повышение утильсбора, жесткую денежно-кредитную политику Центробанка и общее удорожание автомобилей в РФ.