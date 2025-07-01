Цены на китайские автомобили с пробегом стремительно идут вниз: что происходит
Автомобили китайских марок с пробегом за полгода потеряли в цене 10-15%, утверждает глава "Автостата" Сергей Целиков. Одной из причин эксперт называет ситуацию на рынке новых машин, где дилеры вынужденно устраивают распродажи.
Так, например, средняя цена кроссовера Haval Jolion 2023 года выпуска на классифайдах составляла в начале года 2,19 млн рублей, в июне она опустилась до 1,95 млн рублей. Модель годом старше можно купить за 1,7 млн рублей. Таким образом, снижение составило 9% и 11% соответственно.
Geely Monjaro 2023 года выпуска в январе стоил 3,6 млн, а к июню потерял в стоимости 400 тысяч рублей (-13%). Модель 2022 года подешевела на 12%. Популярный Chery Tiggo 7 Pro 2022 год выпуска подешевле за полгода с 1,94 до 1,7 млн рублей (-12%), а 2023 года выпуска с 2,2 млн до 1,75 млн рублей (-20%).
"В итоге свежий подержанный китайский автомобиль продать на "вторичке" очень сложно. Вернее, подать можно всегда, но только с большим дисконтом", - заключил Целиков.