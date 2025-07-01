Цены на китайские автомобили с пробегом стремительно идут вниз

Автомобили китайских марок с пробегом за полгода потеряли в цене 10-15%, утверждает глава "Автостата" Сергей Целиков. Одной из причин эксперт называет ситуацию на рынке новых машин, где дилеры вынужденно устраивают распродажи.

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Так, например, средняя цена кроссовера Haval Jolion 2023 года выпуска на классифайдах составляла в начале года 2,19 млн рублей, в июне она опустилась до 1,95 млн рублей. Модель годом старше можно купить за 1,7 млн рублей. Таким образом, снижение составило 9% и 11% соответственно.

Geely Monjaro 2023 года выпуска в январе стоил 3,6 млн, а к июню потерял в стоимости 400 тысяч рублей (-13%). Модель 2022 года подешевела на 12%. Популярный Chery Tiggo 7 Pro 2022 год выпуска подешевле за полгода с 1,94 до 1,7 млн рублей (-12%), а 2023 года выпуска с 2,2 млн до 1,75 млн рублей (-20%).