В Германии начались продажи 50-летнего универсала ГАЗ-2402 "Волга" без пробега

Уникальный для европейского рынка образец удалось вновь обнаружить "Российской газете" в ходе изучения популярного немецкого сайта объявлений mobile.de. Владелец из восточногерманского города Йютербог выставил на продажу ГАЗ-2402 "Волга" в идеальном состоянии с пробегом в 1100 км.

© Российская Газета

Что примечательно, данные авто практически никогда не продавались в частные руки в СССР, а в Европу их поставляли малыми партиями. Некоторые из них были доработаны советско-бельгийской фирмой Scaldia Volga, которая устанавливала на них дизельный двигатель Peugeot и литые диски.

Представленный в объявлении экземпляр находится в первозданном виде. Кузов, окрашенный в черную эмаль, блестит на солнце, а салон, обитый красной тканью, выглядит безупречно. Продавец готов предоставить потенциальному покупателю возможность протестировать универсал живьем.

Под капотом "Волги" скрывается 2,4-литровый карбюраторный мотор мощностью 95 лошадиных сил, трудящийся в тандеме с механической четырехступенчатой КПП с приводом на заднюю ось.

За эту "капсулу времени" хозяин просит 28 900 евро, что составляет примерно 2 660 000 рублей по текущему курсу.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России выставили на продажу 45-летнюю "Ниву" без пробега.