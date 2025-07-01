GWM вывела на рынок модернизированную версию электрохэтчбека

Great Wall Motor вывела на рынок модернизированную версию электрохэтчбека и раскрыла цены. Ora 03, продающийся в КНР под именем Good Cat или Haomao, предлагается в двух комплектациях стоимостью от 83 800 до 106 800 юаней или от 920 000 до 1 170 000 в пересчете на рубли. Для сравнения, в России за дореформенную модель просят от 3 499 000 рублей.

© Motor.ru

Внешность хэтчбека изменилась локально: у обновленного Ora 03 новые бамперы и воздухозаборники, расположенные вертикально, а также иные колесные диски. Версия с приставкой GT с красными акцентами и более «спортивным» оформлением передка осталась почти без новшеств.

Внутри изменений больше. Вместо кластера, объединяющего два экрана, у 03 более актуальная конфигурация — отдельно стоящие «приборка» и центральный монитор диагональю 10,25 и 14,6 дюйма соответственно.

© Autohome

© Autohome

© Autohome

© Autohome

© Great Wall

Мультимедийная система работает на ОС Coffee OS 3 и «дружит» с Huawei HiCar, Apple CarPlay и CarLink. Кроме того, хэтчбек получил новый руль и зеркала заднего вида с функцией памяти и набор электронных помощников второго уровня автономности (L2).

Силовая палитра сокращена, но в России это вряд ли заметят: у нас Ora 03 предлагают только с 171-сильным мотором, установленным на передней оси. Он остался в строю, как и 143-сильный, а вот самый мощный двигатель на 184 лошадиные силы был исключен.

Вне зависимости от агрегата, электрокар оснащается батареей емкостью 45,9 киловатт-часа. Ее хватает на 401–430 километров пути, а на зарядку с 30 до 80 процентов уйдет примерно полчаса. Были и другие, более крупные аккумуляторы на 47,8 или 57,7 киловатт-часа, но они тоже исчезли из гаммы. С «топовым» Ora 03 проезжал до 501 километра без подзарядки.

В России хэтч оснащается 63,1-киловаттной батареей, обеспечивающей порядка 500 километров автономного хода.

По словам дилеров, Ora недолго осталось официально «жить» в нашей стране. Бренд, представленный только моделью 03, не возит в Россию автомобили аж с 2023 года, и новых поставок не предвидится. Кроме того, продажи весьма скромные. Дилеры заявили об уходе Ora в апреле, однако официальных извещений до сих пор не было.