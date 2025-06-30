Очередь на подходах к Крымскому мосту сократилась до 797 машин
Количество машин в очереди к Крымскому мосту по состоянию на 18:00 мск сократилось до 797. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 15:00 мск количество машин в очереди к Крымскому мосту увеличилось до 1 380.
"18:00 мск. В очереди со стороны Тамани находится 450 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 347 транспортных средств", - говорится в сообщении с уточнением, что ожидание составляет около часа.