Очередь на подходах к Крымскому мосту сократилась до 797 машин

Количество машин в очереди к Крымскому мосту по состоянию на 18:00 мск сократилось до 797. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15:00 мск количество машин в очереди к Крымскому мосту увеличилось до 1 380.