Новый флагманский кроссовер Audi Q9 замечен на улицах

Премьера большого SUV немецкой марки, вероятно, пройдёт в конце 2026 года, а в продаже эта новинка появится в 2027-м.

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Audi, как и многие другие производители, недавно пересмотрели свою стратегию по «озеленению» модельного ряда. Ранее генеральный директор компании Гернот Деллнер рассказал о том, что марка сейчас занимается созданием «нового поколения автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и подключаемых гибридов». Позже стало известно о том, что Ауди намерена выпускать автомобили с ДВС ещё как минимум в течение ближайшего десятилетия. Такая «начинка», очевидно, будет и у будущего флагманского SUV бренда – Audi Q9.

Премьеру этой новинки ещё придётся подождать: официальных данных о сроках дебюта нет, ожидается, что презентация пройдёт либо в конце 2026-го, либо в начале следующего года, а в продажу модель, вероятно, поступит в середине 2027-го. При этом сейчас будущий большой кроссовер находится на этапе испытаний: очередной замаскированный прототип был пойман фотошпионами на дорогах общего пользования в южной части Европы. Снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

Тестовый автомобиль открыто демонстрирует решётку радиатора, практически не скрывает логотип в виде четырёх колец, можно разглядеть и рисунок воздухозаборника, интегрированного в нижнюю часть переднего бампера. На корме можно увидеть пару патрубков выхлопной системы, светоотражатели в заднем бампере, лаконичный спойлер со стоп-сигналом в верхней части багажной двери; на крыше – полноценные рейлинги и антенну «акулий плавник».

На снимках частично видна и головная оптика Audi Q9. В издании обратили внимание на оранжевые элементы в фарах прототипа: такие имеются у версий автомобилей Audi, предназначенных для Штатов. В Motor.es отметили, что основным рынком для будущей модели, очевидно, станут именно они. Не исключено, что производство этой модели тоже могут наладить в США: ещё в мае сообщалось о том, что немецкий производитель думает о выпуске своих машин в этой стране из-за того, что экспорт теперь обходится дорого.

Ранее дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, какой окажется потенциальная внешность Audi Q9. Ожидается, что будущий флагман станет, по сути, удлинённой версией нового Q7, который пока не представлен. Модель получит большую радиаторную решётку с рисунком в виде крупных ячеек, двухэтажную головную оптику, которая оформлена в том же стиле, что и у недавно дебютировавшего Audi Q3. Отметим, у актуального «ку седьмого» длина равна 5063 мм (он превосходит даже нынешний формальный флагманский SUV с показателем 4992 мм).

По предварительным данным, в основу Audi Q9 ляжет платформа PPC (Premium Platform Combustion). На этой же «тележке» базируется актуальное семейство Audi A6. Предполагается, что у нового флагманского кроссовера будет несколько гибридных модификаций, а топовой версии SQ9 прочат бензиновый 4,0-литровый битурбомотор V8 и фирменную полноприводную систему quattro.

Ожидается, что новинка Audi поборется за покупателей с ﻿Mercedes-Benz GLS﻿, который сейчас готовится к ещё одному рестайлингу. Посвежевший кроссовер немецкой марки, вероятно, дебютирует в 2026 году.