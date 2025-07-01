Культовый Chevrolet Corvette C3 продают в Москве за ₽9,5 миллиона

Модель, которая создавалась в начале 50-х годов прошлого века как ответ на появление на американском рынке спортивных европейских машин, в результате стала значимой частью самой Америки.

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Год выпуска спорткара стал рекордным. В 1979 году Chevrolet Corvette достиг пика популярности: тогда объём производства достиг 53 807 штук. Ни до, ни после этого не производили столько Corvette за один модельный год.

Создатели Corvette C3 были вдохновлены стремительными и хищными формами, напоминающими акулу — именно так его задумывали известные дизайнеры General Motors Билл Митчелл и Ларри Шинода. Разработанный ими концепт Mako Shark II стал основой для облика нового автомобиля: заостренный нос, плавные линии кузова и крыша T-top с двумя съёмными стеклянными панелями придали Corvette практичности и стиля.

© Пресс-служба Авито Авто

© Пресс-служба Авито Авто

© Пресс-служба Авито Авто

© Пресс-служба Авито Авто

Ярко-красный салон усиливает спортивный характер автомомбиля. Именно в 1979 году в интерьере появились новые ковшеобразные сиденья с усиленной боковой поддержкой.

Машина оснащена мощным двигателем объёмом 5,7 литра, развивающим мощность 213 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и классическим задним приводом.

Выставленный на продажу экземпляр сохранился в отличном состоянии — его пробег составляет всего три тысячи километров.