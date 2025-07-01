В Ставрополе откроется первый хаб с зарядными станциями для электромобилей

В Ставрополе в ближайшие недели начнет работу хаб быстрых зарядных станций для электротакси. Это событие, по мнению экспертов, станет знаковым во всем Северном Кавказе для развития экологически чистого транспорта.

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О планах по запуску объекта в преддверии V Северо-Кавказского энергетического форума сообщил министр энергетики, промышленности и связи региона Иван Ковалев.

- Мы уже запустили на территории края коммерческое такси на электротяге. Хаб быстрых зарядок на десять машин предназначен именно для такси, - отметил глава ведомства.

На Северный Кавказ приходится менее двух процентов автопарка страны, работающего на электричестве

Пилотный проект реализуется совместно с одним из ведущих агрегаторов такси в России. Такой формат заряда ориентирован на высокий поток и минимальные простои автомобилей, что особенно важно для интенсивно эксплуатируемого городского такси.

Первые такие машины появились в краевой столице в апреле, когда на линию вышли пять авто - их приобрела местная компания, специализирующаяся на обслуживании электрозарядных станций. Заказать электромобиль жители и гости города могут через популярные агрегаторы, хотя пока выбор ведется в случайном порядке. В будущем в сервисах появится отдельная опция, позволяющая вызвать именно электротакси.

Инфраструктура подобных станций на Ставрополье в последние годы стремительно расширяется. Только за прошлый год по субсидируемой программе минэнерго России запущено 60 новых зарядных пунктов, из них почти половина - в популярных курортных городах Кавказских Минеральных Вод, чтобы в проект, по мнению специалистов, оказались включены и расположенные рядом другие регионы СКФО - Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Дагестан.

В таком случае появится возможность путешествовать на электромобилях по всему Северному Кавказу, тем самым делая еще более привлекательным автомобильный туризм во всем федеральном округе.

По словам Ивана Ковалева, уже до конца нынешнего года на Ставрополье появится еще порядка 40 новых станций мощностью 150 киловатт.

- Для развития туристической отрасли очень важно использовать все современные тренды инженерного оснащения, в том числе с использованием альтернативной генерации энергии, энергосбережения. Это направление отдельно будем обсуждать и на предстоящем Северо-Кавказском энергетическом форуме, ждем много новостей, - отметил исполнительный директор Международного центра поддержки и развития предприятий промышленности Антон Фенев.

Несмотря на значительный рост интереса к электромобилям в России (за последние десять лет их количество увеличилось на 225 процентов, а в 2024 году зарегистрировано почти 60 тысяч машин), на Северный Кавказ пока приходится менее двух процентов автопарка страны, работающего на электричестве. Запуск инфраструктуры быстрой зарядки и появление первых электротакси в Ставрополе, уверены местные власти, поможет ускорить переход на современные экологичные виды транспорта во всем регионе.

И тогда, перефразируя крылатую фразу из фильма "Бриллиантовая рука", можно будет сказать: "Кто заказывал электротакси на Дубровку?"

Хотя эксперты советуют не упускать из виду и то, что их массовое появление в Ставрополе может серьезно увеличить нагрузку на городские электросети, особенно если основная часть подзарядки будет приходиться на вечернее и ночное время после возвращения автомобилей с маршрутов. Ведь если одновременно станут заряжаться даже несколько десятков электротакси, общая потребляемая пиковая мощность может составлять свыше мегаватта.

А при существующей структуре электросетей города подобные нагрузки требуют дополнительного внимания к состоянию трансформаторных подстанций и распределительных линий. Устаревшая инфраструктура может оказаться не готова к резким скачкам потребления, что повысит риски локальных перегрузок и аварий.

Точка зрения

Павел Зюзин, директор Центра транспортного планирования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ:

- Согласно действующим национальным программным документам уже через десять лет в странах ЕС, Великобритании, Израиле, а также 25 процентов штатов США должно быть обеспечено 100 процентов продаж транспортных средств с нулевыми выбросами, а в Японии и Сингапуре - 100 процентов продаж электромобилей. Однако резкий рост этого сегмента только за счет электромобилей, возможно, будет иметь и специфическую альтернативу: в странах с высокими значениями автомобилизации техникой с двигателем внутреннего сгорания переход станет происходить через повышение доли гибридной техники, засчитываемой по отдельным параметрам эксплуатации как электромобили, но сохраняющие возможность использования минерального топлива.