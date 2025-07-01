Mazda опубликовала официальные тизеры нового поколения CX-5

Компания Mazda опубликовала официальные тизеры новой генерации CX-5, которая будет представлена 10 июля 2025 года.

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На фото показан дизайн головной оптики с "ломаной" линией светодиодных дневных ходовых огней, а также задние фонари - они другой формы и с новой графикой.

Заявлено, что кроссовер предложит более просторный салон, увеличенное багажное отделение, улучшенную динамику, современные технологии и полный набор водительских ассистентов и систем безопасности.

Предполагается, что третье поколение Mazda CX-5 будет гибридом.