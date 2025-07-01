В Китае начали работать новые зарядные станции Tesla версии V4

Tesla запустила в Китае первую партию зарядных станций нового поколения V4. Они уже начали работать в Шанхае, Чунцине, а также в провинциях Ганьсу и Чжэцзян.

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Американский производитель электромобилей планирует продолжить установку новых зарядок в других регионах страны, включая Пекин и провинцию Гуандун.

Станции V4 отличаются обновленной архитектурой и поддерживают более высокую мощность по сравнению с предыдущими версиями. Одной из особенностей новой линейки стало то, что доступ к зарядным пунктам получат не только владельцы автомобилей Tesla, но и пользователи электрокаров других брендов.

Ранее глава Xiaomi Лэй Цзюнь отметил в соцсетях успех Tesla в сфере автономного вождения. Он особенно похвалил функцию FSD (Full Self-Driving), которая позволила автомобилю Tesla Model Y впервые в истории самостоятельно доехать до владельца прямо с завода.