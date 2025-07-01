Минпромторг предпримет меры, чтобы не допустить падения авторынка

Минпромторг работает над мерами, которые позволят не допустить падения рынка. Если текущая динамика сохранится, оно может составить 40%. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

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Глава ведомства отметил, что кредитование практически заморожено, поэтому принять какие-то меры по оживлению рынка просто необходимо. Минпромторг, сказал Алиханов, предпринимает меры, конкретные предложения будут обсуждаться завтра.

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Одна из уже реализованных мер поддержки покупательского спроса - расширение программы льготного автокредитования на семьи с двумя детьми.

Ранее "РГ" рассказывала, что АвтоВАЗ и Минпромторг ведут обсуждение прямых субсидий на покупку автомобилей.