Peugeot и Citroёn продолжают держать гарантию в России после ухода с рынка

Автомобили марок Peugeot, Citroёn и Opel, проданные в России до 2022 года, остаются на официальной гарантии от компании «Пежо Ситроен Рус». Для автомобилей, реализованных после 2022 года, действует гарантия уже от компании «Автомобильные технологии», которая сейчас отвечает за дистрибуцию и производство этих брендов в России.

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В компании пояснили, что для импортных автомобилей срок гарантии составляет 2 года или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Для автомобилей, произведённых в России, действует расширенная гарантия — 3 года или 100 000 км пробега.

Что касается доступности запчастей, на складах в России поддерживается запас самых востребованных расходных материалов и комплектующих для автомобилей Peugeot, Citroёn и Opel. Если необходимой детали нет в наличии, срок её доставки зависит от конкретной ситуации и в некоторых случаях может составлять до одного месяца.

В настоящее время на заводе в Калужской области продолжается сборка одной из моделей Citroёn — кроссовера C5 Aircross. На этом же предприятии выпускают китайский кроссовер Haval M6.

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