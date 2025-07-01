В России подешевели кроссоверы Haval 2024 года выпуска

Бренд Haval скорректировал ценники на два своих кроссовера, снизив стоимость машин, произведенных в 2024 году. По данным Telegram-канала "Автопоток", изменения коснулись моделей M6 и Jolion, в то время как цены на свежие автомобили текущего года остались прежними.

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На российском рынке представлены две версии Haval M6. Обе модификации оснащены двигателем объёмом 1,5 литра с турбонаддувом и мощностью 143 лошадиные силы. Разница между ними заключается в типе коробки передач: шестиступенчатая механическая или семиступенчатая роботизированная.

Ранее стоимость этих версий 2024 года составляла 2 079 000 и 2 199 000 рублей соответственно. Однако теперь кроссоверы стали доступнее на 50 тысяч рублей - 2 029 000 и 2 149 000 рублей.

Haval Jolion доступен в шести вариантах исполнения. Различия между ними касаются как уровня оснащения, так и типа двигателя.

Для переднеприводных версий доступен тот же набор, что и для M6. Полноприводные Jolion, в свою очередь, комплектуются исключительно роботизированной трансмиссией и двигателем мощностью 150 лошадиных сил.

В этом случае произошло более существенное снижение стоимости. Если ранее Jolion 2024 года выпуска можно было приобрести по цене от 1 899 000 до 2 699 000 рублей, то теперь его стоимость варьируется от 1 799 000 до 2 599 000 рублей.

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