Использование российских комплектующих захотели сделать обязательным

При производстве в России иностранных автомобилей использование российских комплектующих может стать обязательным. Об этом заявил руководитель Минпромторга Антон Алиханов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, у министерства есть намерение ввести такую норму. Это касается в том числе и китайских автопроизводителей, которые в настоящее время «заходят с локализационными проектами».

Ранее появился прогноз, согласно которому российский авторынок вновь начнет уверенно расти, только если Банк России снизит ключевую ставку до уровня ниже 10 процентов. Это объясняется тем, что дорогие займы на приобретение машины сдерживают восстановление рынка.

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Также стало известно, что рынок подержанных электромобилей, переживший мартовское и апрельское падения, в мае снова начал расти. В последний месяц весны россияне приобрели 985 таких электрокаров.