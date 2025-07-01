Тюнинг-ателье Carlex показало необычный G-Class в скандинавском стиле

Тюнинг-ателье Carlex показало необычный Mercedes G-Class в скандинавском стиле

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Тюнинг-ателье Carlex Design презентовало особую версию Mercedes-Benz G-Class под названием G-Viking в скандинавском стиле.

У этого авто уникальная двухцветная окраска кузова с серебристым и коричневым цветами, в лакокрасочное покрытие добавлена алмазная крошка.

На крыше и других элементах экстерьера можно увидеть гравировку со множеством визуальных отсылок к скандинавским сказаниям.

Салон G-Viking сильно отличается от традиционного G-Class. Сиденья перетянуты эксклюзивной кожей ручной выделки. Тюнинг-ателье заявляет, что центральный тоннель отделан кожей тюленя. Также почти везде встречается та же гравировка, что и на крыше.

В багажнике автомобиля есть четыре специальных отсека для хранения винтовок. Само оружие, а также небольшой комплект по уходу за ним, продаются в комплекте с авто.