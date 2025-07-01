Автоштрафы для иностранцев хотят повысить

На рассмотрение Госдумы попал законопроект, согласно которому для водителей с иностранным гражданством и вовсе без него, которые работают на территории России таксистами, будут увеличены штрафы за нарушения правил перевозки пассажиров и багажа. Как обратил внимание Quto.ru, поправки предусматривают усиление санкций в 10 раз по сравнению с россиянами.

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Например, если в салоне машины будет отсутствовать информационная табличка, иностранцев будут штрафовать на 10 тысяч рублей, если проступок допустило должностное лицо, то размер штрафа увеличат до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 70 тысяч рублей. При этом для нарушителей-россиян штраф составит 1 тысячу рублей.

Аналогичное усиление санкций предусмотрено за невыдачу пассажиру кассового чека или квитанции. А за отсутствие на машине цветографических схем наказывать планируется строже — сразу на 30 тысяч рублей водителей, на 50 тысяч рублей должностных лиц и на 100 тысяч рублей — юрлиц.

Авторы поправок уверены, что нововведения будут дисциплинировать перевозчиков и, в перспективе, позволят сделать дороги безопаснее.