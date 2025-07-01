Автоштрафы для иностранцев хотят повысить
На рассмотрение Госдумы попал законопроект, согласно которому для водителей с иностранным гражданством и вовсе без него, которые работают на территории России таксистами, будут увеличены штрафы за нарушения правил перевозки пассажиров и багажа. Как обратил внимание Quto.ru, поправки предусматривают усиление санкций в 10 раз по сравнению с россиянами.
Например, если в салоне машины будет отсутствовать информационная табличка, иностранцев будут штрафовать на 10 тысяч рублей, если проступок допустило должностное лицо, то размер штрафа увеличат до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 70 тысяч рублей. При этом для нарушителей-россиян штраф составит 1 тысячу рублей.
Аналогичное усиление санкций предусмотрено за невыдачу пассажиру кассового чека или квитанции. А за отсутствие на машине цветографических схем наказывать планируется строже — сразу на 30 тысяч рублей водителей, на 50 тысяч рублей должностных лиц и на 100 тысяч рублей — юрлиц.
Авторы поправок уверены, что нововведения будут дисциплинировать перевозчиков и, в перспективе, позволят сделать дороги безопаснее.
«С соблюдения правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси начинается дисциплинированность водителей. В целях повышения ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства в случае нарушения ими правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие установление повышенного административного штрафа за нарушение иностранным гражданином и лицом без гражданства правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси; Принятие данного законопроекта позволит повысить уровень безопасности и обеспечить защиту прав и законных интересов всех граждан России, использующих услуги легкового такси», — говорится в пояснительной записке к документу.