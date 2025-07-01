Автомобильные бренды делают свои новые машины доступнее для россиян

Для российских автолюбителей и потенциальных покупателей личного транспорта июнь начался со снижения цен на отечественные машины марки Solaris. Модели почти во всех версиях с механической коробкой передач снизились от 90 до 281 тысячи рублей (3,9 — 12,4%).

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Премиальный гибридный внедорожник Rox 01 стал стоить дешевле более чем на 10%. Так, семиместная версия Family Edition подешевела на 953 тысячи, а шестиместная Business Lounge Edition — на 1 003 000 рублей, сообщают «Автоновости дня». Весь модельный ряд корейского бренда KGM, ранее известного в России как SsangYong, «потерял» в цене до миллиона рублей. Кроссоверы Tivoli, Korando и Torres, рамный внедорожник Rexton одновременно подешевели от 610 тысяч до 1 050 000 рублей.

Две модели Chery стали дешевле незначительно. Бизнес-седан Arrizo 8 во всех комплектациях 2024 года, кроме базовой версии Active, стал доступнее на 100 тысяч рублей. В базовой модификации цена снизилась на демократичные 90 тысяч. Буквально в последних числах июня обновились цены на семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro Max. Автомобиль 2024 модельного года стало выгоднее приобрести на 130 — 200 тысяч рублей, в версии 2025 года — на 280-380 тысяч. Четыре модели Haval — кроссоверы M6, Dargo, Dargo X и Jolion — стало возможно купить дешевле в комплектациях прошлого года. Стоимость M6, Dargo и Dargo X стала ниже от 100 до 150 тысяч, M6 — на 50 тысяч, а чуть позже и Jolion 2024 года подешевел на 100 тысяч рублей.

Но не все следовали тренду на снижение. Так, SWM принял решение увеличить стоимость своей продукции до 14,4%. Таким образом паркетники SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro единоразово подорожали от 200 тысяч 260 500 рублей. GAC поднял цену на самый популярный кроссовер GS8 в специальной версии GX Traveller, правда, незначительно, а на символические 50 тысяч рублей. Changan не стал увеличивать стоимость на машины, но прекратил реализацию лифтбеков Uni-V 2023 и 2024 годов выпуска в базовой комплектации LX, из-за чего минимальная стоимость модели без учета скидок выросла на 70 тысяч. Кроме того, в июне менее доступными для приобретения стал флагманский пикап JAC T9 2025 года, которое подорожал на 50 тысяч рублей относительного версии прошлого года.