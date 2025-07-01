Самокатчики в Петербурге смогут ездить не быстрее 10 км/ч

С 1 июля в Петербурге вступили в силу новые требования к скоростному режиму средств индивидуальной мобильности (СИМ). Новое постановление правительства Санкт-Петербурга разрабатывалось прежде всего для упорядочения работы курьеров на электросамокатах и электровелосипедах, но коснется всех пользователей.

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"С 1 июля 2025 года в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности запретить движение по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам на территории Санкт-Петербурга на средствах индивидуальной мобильности (электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах) и велосипедах, имеющих электродвигатель, со скоростью выше 10 километров в час, а также в зонах запрета движения", - указано в документе.

К курьерам различных служб доставки у петербуржцев действительно масса претензий: они гоняют по тротуарам, создавая угрозу пешеходам, нарушают ПДД, нередко ведут себя агрессивно. Кроме того, это "серый" рынок: договор со службой доставки может заключить один человек, который затем задействует дополнительных работников уже без официального оформления. Поэтому теперь каждый курьер обязан иметь идентификационный номер на транспортном средстве, сумке-переноске и форме. И в случае любых разногласий его можно будет легко идентифицировать и отследить, в том числе с использованием городской системы видеонаблюдения.

Задействовать эту систему возможно для отлова любых нарушителей, считает эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

- В петербургской Дирекции по организации дорожного движения готов программный модуль, в котором видеоаналитика распознает не спешившегося на пешеходном переходе электросамокатчика и езду вдвоем. И в ближайшее время на улицах Петербурга, на пешеходных переходах появятся такого рода умные камеры, - рассказал он. - Далее город будет передавать большие объемы данных кикшеринговым компаниям и требовать от них отчета о том, как наказаны эти люди. Потому что на всю страну за год совершен 231 миллион поездок, а оштрафовано всего 40 тысяч нарушителей. Это даже не в статистической погрешности. То есть неотвратимость наказания не работает.

По всей вероятности, умные камеры смогут фиксировать и скоростной режим. Но вот смогут ли они отличать, движется самокатчик по тротуару, выделенной для СИМ специальной дорожке или проезжей части - большой вопрос (в постановлении Смольного для улично-дорожной сети ограничение не прописано). Есть также мнения, что 10 километров в час - скорость бегущего человека - для СИМ будет весьма неустойчивой, то есть потенциально создаст больше травматичных ситуаций. Однако председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев отмечает, что "будущее, где на улицах только роботы и самокаты, пока не наступило".

- И пока оно не наступило, в приоритете - пешеход. Это его город, его тротуар. Все остальное - пусть будет, но по правилам, - подчеркивает депутат. - И, если правила ставят во главу угла безопасность человека, а не оборот компании - это правильно. Такое же требование, кстати, есть в федеральных ПДД: "Во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, пешеходы имеют приоритет".

Отметим, что кикшеринговые компании имеют возможность установить программные ограничения скорости на свои СИМ. Так что использовать их как развлечение, устраивая гонки, просто не получится. Однако в распоряжении Смольного ничего не говорится о том, как планируется воздействовать на владельцев собственных самокатов. Поскольку СИМ официально признаны участниками дорожного движения, на них распространяются требования статьи 12.9. КоАП РФ и за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час самокатчика могут оштрафовать на 750 рублей. Вот только видеоконтроль здесь не работает, поскольку номеров у частных СИМ нет, а возможность самокатчиков ездить по любым гладким поверхностям играет против инспекторов ДПС - в сети полно роликов с неудачными попытками поймать нарушителей.

Тем временем

В Петербурге обсуждается инициатива о введении платы за использование электросамокатов на улицах города в размере 1000 рублей с каждого устройства. По мнению авторов идеи, это не повлечет для кикшеринговых компаний существенных расходов, но включит их в развитие городской среды. По данным экспертов, сегодня в Северной столице эксплуатируется примерно 42 тысячи электросамокатов - это 42 миллиона рублей в год в городскую казну. Кроме того, к базовой сумме могут применяться повышающие коэффициенты, исходя из числа ДТП с участием арендных самокатов, а также уровня соблюдения правил эксплуатации и парковки.