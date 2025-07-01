В России резко увеличилось в продаже число машин «из-под такси»

Принятие закона о локализации автомобилей такси в России привело к росту числа объявлений о продаже подержанных машин, которые ранее использовались в легковых перевозках. По данным экспертов, средний показатель роста предложений в сегменте составил 157%.

Для исследования были взяты самые популярные машины из актуального классификатора крупнейшего в России агрегатора такси. Так, в классе эконом наиболее распространенными машинами являются модели Kia Rio, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris с 2016 года выпуска.

На 1 апреля текущего года количество объявлений у заявленных моделей выглядело так: Kia Rio — 13 851, Hyundai Solaris — 12 766, Volkswagen Polo — 10 089, Skoda Rapid — 6 297.

К 1 июля этого года, после принятия закона о локализации, количество объявлений значительно возросло: Kia Rio — 35 987, Hyundai Solaris — 33 566, Volkswagen Polo — 26 013, Skoda Rapid — 15 091.

Эксперты считают, что такой рост напрямую связан с желанием представителей отрасли такси «обновить» автопарки.