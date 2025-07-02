Новый Mercedes-Benz CLA идет нарасхват, его будут производить круглосуточно

Очередь заказов на новый электрический седан Mercedes-Benz CLA растянулась на следующий год, а ведь ещё даже не представлены его гибридные версии и универсал CLA Shooting Brake, поэтому заводу Mercedes-Benz в немецком Раштатте (земля Баден-Вюртемберг) приходится выходить на полную мощность и работать в три смены.

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Mercedes-Benz CLA третьего поколения справил мировую премьеру в марте этого года, в апреле стартовал приём заказов в Европе, в июне началось массовое производство этой модели на заводе в Раштатте. В основе «третьего» CLA лежит модульная платформа MMA, рассчитанная как на электрические, так и на «углеводородные» силовые установки, электрический CLA имеет заводской индекс C174, «углеводородный» — C178.

Сейчас для заказа доступны только электрические версии седана — одномоторный CLA 250+ with EQ technology (задний привод, 272 л.с.) и двухмоторный CLA 350 4Matic with EQ technology (полный привод, 354 л.с.), оба оснащены 800-вольтовой батареей ёмкостью 85 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке составляет 792 и 771 км по циклу WLTP соответственно. В Германии новый CLA стоит от 53 066 евро.

Позже в гамме нового CLA появятся более доступная электрическая версия с батареей ёмкостью 58 кВт·ч и три гибридные версии на базе нового 1,5-литрового бензинового турбомотора M252 семейства FAME. До конца этого года в Раштатте также должна начаться сборка версий CLA с кузовом универсал, который, вероятно, сохранит британское наименование Shooting Brake.

По данным немецкого издания Automobilwoche, спрос на новый CLA сильно обнадёжил руководство Mercedes-Benz, очередь на него растянулась уже на следующий год, так что даже пришлось временно остановить приём заказов на эту модель от сотрудников компании — подождут.

Завод в Раштатте рассчитан на выпуск 200 000 машин в год, сейчас он готовится к переходу на трёхсменный круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить всех желающих новеньким CLA. Не подкачали и поставщики ключевых комплектующих: электромоторы и элементы привода для электрического CLA производит завод Mercedes-Benz в Унтертюркхайме (это один из районов Штутгарта), батареи изготавливает завод дочерней компании Accumotive в Каменце (тоже Германия), оба предприятия успешно справились с созданным Китаем дефицитом редкоземельных металлов.

Высокий спрос на новый Mercedes-Benz CLA, видимо, объясняется тем, что его дизайн приглянулся европейскому потребителю. Вдобавок «третий» CLA получился очень крупным: габаритная длина — 4723 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1468 мм, колёсная база — 2790 мм. С таким размерами он сопоставим с Mercedes-Benz C-класса третьего поколения (W204), то есть теперь CLA вполне можно брать на замену «цешки».

В Китае массовый выпуск Mercedes-Benz CLA третьего поколения до конца этого года освоит завод совместного предприятия Beijing Benz в Пекине, здесь будет производиться удлинённая версия седана с приставкой L, габаритная длина которой увеличена с 4723 до 4763 мм, колёсная база — с 2790 до 2830 мм.