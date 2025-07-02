BMW инициировала массовую отзывную кампанию

Компания BMW объявила о масштабной сервисной акции по отзыву 70 852 электромобилей, обусловленной выявленными дефектами в программном обеспечении. Об этом сообщает портал CarsCoops.

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Суть проблемы заключается в некорректной работе ПО, которое отвечает за мониторинг состояния двойной изоляции в электросистеме автомобиля. В результате ошибочной интерпретации данных, при подключении электромобиля к зарядной станции, высоковольтная система может быть временно отключена на период от 15 до 20 секунд.

В ряде случаев это может привести к полной деактивации всех систем автомобиля, оставляя функционирующими лишь рулевое управление и тормозную систему, а в худшем создать риск аварийной ситуации в движении.

Сервисная акция распространяется на ряд электрических моделей BMW: i4, iX, i7 и i5, выпущенных в период с 2022 по 2025 год.

Для устранения этой неполадки все владельцы будут приглашены в дилерские центры бренда, где им бесплатно установят обновленное программное обеспечение.

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