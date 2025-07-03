Как подешевели популярные иномарки с пробегом

Цены на автомобили на вторичном рынке заметно снизились во II квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили аналитики сервиса Авито Авто в беседе с Quto.ru, средняя стоимость машин уменьшилась на 5,5%, до 775 тысяч рублей, при этом некоторые популярные модели подешевели на 10% и более.

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Сильнее всего упали цены на автомобили Renault (14,6%), Hyundai (13,5%), Skoda (9,3%), Kia (9,1%) и Chevrolet (8,9%).

Если смотреть на модельный ряд, то лидером российского вторичного рынка по падению средней стоимости оказался Volkswagen Polo — на 13,5%, до 850 тысяч рублей.

Кроме того, заметно дешевле стали Hyundai Solaris (-13,2%, 900 тысяч рублей), Kia Rio (-13,0%, 900 тысяч рублей), Lada Largus (-12,6%, 760 тысяч рублей), Renault Logan (-11,8%, 410 тысяч рублей), Lada Kalina (-10,9%, 285 тысяч рублей), Opel Astra (-9,4%, 579 тысяч рублей), Ford Focus (-9,1%, 590 тысяч рублей), Kia Sportage (-8,8%, 1,55 млн рублей), Toyota Camry (-8,7%, 1,99 млн рублей).