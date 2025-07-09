Треть россиян не знает разницы между ОСАГО и каско

Эксперты «Авито Авто» провели исследование среди двух тысяч пользователей интернета и выяснили, что большая часть опрошенных не знают расшифровку аббревиатуры ОСАГО, а более трети — отличия полиса обязательного страхования автогражданской ответственности от каско.

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Расшифровку ОСАГО знают только 45% принявших участие в опросе, сообщают «Известия». Чаще всего правильно на этот вопрос отвечали люди старшего возраста — 56% участников 45–54 лет и 54% в возрасте 35–44 лет. Среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет правильно ответили менее четверти россиян (23%).

Про отличия каско от ОСАГО знают 38% респондентов. Лучше всего об этом осведомлены опрошенные в возрасте 45–54 лет (42%). Среди участников молодой возрастной группы (18–24 лет) практически половина респондентов не знают разницы (47%).

Стоит напомнить, что ОСАГО — обязательный вид страхования, который защищает от возмещения ущерба, нанесённого другим участникам дорожного происшествия. Каско — добровольное страхование, которое покрывает ущерб, нанесённый машине в результате различных рисков, в том числе ДТП (даже по вине автовладельца), угона, пожара, вандализма и так далее.

О том, какой ущерб покрывает ОСАГО в случае аварии, у многих вызвал затруднение. То, что полис предусматривает оплату ремонта машины пострадавшего и/или компенсацию вреда здоровью, знали только 44% участников опроса. И опять в возрастной группе от 18 до 24 лет около 40% опрошенных признались, что не знают, какие риски покрывает ОСАГО.