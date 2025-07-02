В РФ выставили на продажу ВАЗ-2109 за 5,2 млн рублей

"РГ" обнаружила в продаже ВАЗ-2109 1989 года выпуска в бежевом цвете. Сам автомобиль оценен в цену новой Lada Granta, но "плюшки" стоят еще 5 млн рублей.

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Автомобиль оснащен 64-сильным мотором 1,3 литра и 5-ступенчатой МКП. Пробег 36-летнего хэтчбека составляет 19 тысяч километров. Все у "девятки", уверяет владелец, родное, а в салоне сохранился ни с чем не сравнимый запах нового вазовского авто.

Цена автомобиля - 1,2 млн рублей. Если покупать ВАЗ-2109 с эксклюзивными номерами Е 555 ЕЕ 90, то к цене нужно приплюсовать еще 5 млн рублей.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в продаже появился ВАЗ-2109 1998 года с пробегом чуть более 9 тысяч км и в редком цвете "Мурена". Владелец просит за авто 1,2 млн рублей.